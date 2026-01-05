پخش زنده
تیم بازرسی استانداری قم از وضع استفاده غیرمجاز از شبکه توزیع برق در برخی مناطق حاشیهای شهر، اصناف و مناطق روستایی استان بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری قم و با همراهی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان و جمعی از کارشناسان وضع انشعابات غیرمجاز برق را بهصورت میدانی در بخشهایی از استان همچون مناطق حاشیهای شهر، اصناف و مناطق روستایی مورد بررسی و نظارت قرار دادند.
شهرک صنوف، شهرک راش، محلههای قلعه کامکار و برخی دیگر از مناطق حاشیهای شهر قم، همچنین روستاهای صَرم، سیرو و ونارچ از جمله مناطقی بودند که در چارچوب مأموریت نظارتی دفتر بازرسی استانداری قم، وضعیت بهرهبرداری غیرمجاز از شبکه توزیع برق در آنها ارزیابی شد.