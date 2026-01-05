به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری قم و با همراهی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان و جمعی از کارشناسان وضع انشعابات غیرمجاز برق را به‌صورت میدانی در بخش‌هایی از استان همچون مناطق حاشیه‌ای شهر، اصناف و مناطق روستایی مورد بررسی و نظارت قرار دادند.

شهرک صنوف، شهرک راش، محله‌های قلعه کامکار و برخی دیگر از مناطق حاشیه‌ای شهر قم، همچنین روستا‌های صَرم، سیرو و ونارچ از جمله مناطقی بودند که در چارچوب مأموریت نظارتی دفتر بازرسی استانداری قم، وضعیت بهره‌برداری غیرمجاز از شبکه توزیع برق در آنها ارزیابی شد.

در جریان این بازدید، تیم بازرسی استانداری قم با گفت‌و‌گو با اهالی و بهره‌برداران، ضمن بررسی میدانی وضع موجود، نسبت به مخاطرات ایمنی، فنی و اقتصادی انشعابات غیرمجاز و پیامد‌های آن بر پایداری شبکه برق و حقوق مشترکان مجاز آگاهی‌سازی لازم را انجام و در راستای ساماندهی این وضع، درباره ایجاد بستر‌ها و تسهیل شرایط استفاده قانونی هم‌استانی‌ها از انشعابات مجاز برق، هماهنگی‌ها و تصمیمات اولیه اخذ شد.