رئیس آتش نشانی آمل گفت: حریق انبار کارتن‌های بسته‌بندی شرکت کاله آمل که بر اثر جوشکاری رخ داده بود، تحت کنترل درآمد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی آمل در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران گفت: آتش‌سوزی رخ‌داده در یکی از انبارهای شرکت کاله آمل که ناشی از عملیات جوشکاری بود، با حضور به‌موقع آتش‌نشانان مهار و از گسترش آن جلوگیری شد.

اکبری با بیان اینکه این حریق در انبار کارتن‌های بسته‌بندی مواد لبنی شرکت کاله رخ داده است، افزود: به گفته کارشناسان، آتش‌سوزی از ناحیه جوشکاری آغاز شد و تا زمان رسیدن نیروهای آتش‌نشانی، به دلیل وجود حجم بالای کارتن‌ها، گسترش پیدا کرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر آتش به‌طور کامل تحت کنترل است، از پیشرفت حریق جلوگیری شده و تنها عملیات لکه‌گیری باقی مانده است که به دلیل انباشت کارتن‌ها، با حساسیت و دقت بیشتری در حال انجام است.

رئیس آتش‌نشانی آمل با اشاره به وسعت محل حادثه گفت: انبار دچار حریق حدود ۷ هزار متر مربع وسعت دارد و عملیات ایمن‌سازی و لکه‌گیری تا اطمینان کامل از خاموش شدن آتش ادامه خواهد داشت.