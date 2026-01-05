\u00a0\n\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u0634\u0637\u0631\u0646\u062c \u0633\u0631\u06cc\u0639 \u0631\u06cc\u062a\u062f \u00ab\u062c\u0627\u0645 \u067e\u062f\u0631\u00bb \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u06f1\u06f7\u06f6 \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06a9\u0646 \u062f\u0631 \u06f1\u06f1 \u062f\u0648\u0631 \u0628\u0647 \u0631\u0648\u0634 \u0633\u0648\u06cc\u06cc\u0633\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646\u06cc \u0647\u06cc\u0626\u062a \u0634\u0637\u0631\u0646\u062c \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646\u06cc \u0647\u06cc\u0626\u062a \u0634\u0637\u0631\u0646\u062c \u06af\u0644\u0628\u0647\u0627\u0631\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f\u060c \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0628\u0632\u0631\u06af \u0645\u0633\u0639\u0648\u062f \u0645\u0635\u062f\u0642 \u067e\u0648\u0631\u060c\u00a0\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0641\u06cc\u062f\u0647 \u0631\u0648\u0634\u0627 \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc\u060c\u00a0\u0633\u06cc\u062f \u0627\u0645\u06cc\u0631\u0631\u0636\u0627 \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c\u00a0\u0633\u06cc\u062f\u0647 \u0647\u0633\u062a\u06cc \u0633\u06cc\u062f\u06cc \u062d\u0644\u0627\u062c\u060c\u00a0\u067e\u0631\u0648\u06cc\u0632 \u062e\u0632\u0627\u0626\u06cc \u0648 \u00a0\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0641\u06cc\u062f\u0647 \u0633\u0628\u062d\u0627\u0646 \u0632\u062d\u0645\u062a\u06cc \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0646\u0641\u0631\u0627\u062a \u0628\u0631\u062a\u0631 \u062c\u062f\u0648\u0644 \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0