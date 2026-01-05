به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بخشدار نختالو شهرستان باروق با اشاره به تلاش راهداران برای برف‌روبی و بازگشایی محورهای روستایی این بخش و جاده سرچم، گفت: هم‌اکنون تمام محورهای روستایی بخش نختالو برف‌روبی و بازگشایی شده است.

مرتضی علیزاده اظهار کرد: تنها راه روستای توپ‌آغاج باقیمانده که آن هم با تلاش راهداران امروز بازگشایی می‌شود.

وی با بیان اینکه همچنان جاده سرچم برای تردد وسایل نقلیه به علت کولاک شرایط مناسبی ندارد، افزود: باز هم توصیه می‌شود از این جاده برای رفت و آمد به تهران و شهرهای همجوار استفاده نکنید.

بخشدار نختالو با بیان اینکه اهالی محترم روستاهای بخش نختالو هنگام تردد حتما از زنجیرچرخ استفاده کنند، گفت: از رئیس اداره راهداری و راهداران و همچنین معادن و شرکت راه‌سازی تکنیک به جهت تلاش برای برف‌روبی و بازگشایی محورهای روستایی و جاده سرچم قدردانی می‌کنم.