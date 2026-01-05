به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دور جدید لیگ قایقرانی آب‌های آرام در سال ۱۴۰۴ با برگزاری مسابقات مرحله نخست امروز در دریاچه آزادی آغاز شد.

این رقابت‌ها با حضور تیم‌های پرنسه، استقلال، بحرگستر پارس، نوین تهران و پارس جنوبی در بخش بانوان و پرنسه، استقلال، دانشگاه آزاد، پارس جنوبی، کاسپین و اصفهان خروشان در بخش آقایان برگزار می‌شود.

مرحله نخست این رقابت‌ها با برگزاری ۲۲ ماده مسابقاتی امروز در دریاچه آزادی پیگیری شد.

در ادامه رقابت‌ها، مسابقات امدادی ۴ در ۲۰۰ متر بانوان و آقایان انجام شد.

در مسابقه امدادی آقایان پارس جنوبی با ترکیب داریوش محمدی، محمد شکوری، محمدنبی رضایی و سپهر ساعتچی با زمان ۲:۵۵.۵۱ دقیقه اول شد، استقلال با ترکیب علی آقامیرزایی، سهیل بیاتی، شهریار دامین اف و علیرضا خمسه با زمان ۲:۵۸.۲۲ دقیقه در رده دوم قرار گرفت و کاسپین با ترکیب محراب آسایش خورشید، متین غافری، مهدی الف‌باغی و محمد میرزایی با زمان ۳:۰۵.۷۸ دقیقه جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.

در رقابت امدادی بانوان نیز بحر گستر پارس با ترکیب الناز شفیعیان، هیوا افضلی، زهرا مطهر و ترنم اکبرزاده با زمان ۳:۲۳.۹۴۰ دقیقه مقام اول را کسب کرد، استقلال با ترکیب نیکا نجفی‌زاده، هستی ناصری، مائده شورگشتی و مریم آقایی با زمان ۳:۲۹.۳۷۰ دقیقه در رده دوم قرار گرفت و پارس جنوبی با ترکیب تانیا کارگرپور، هدیه خیرآبادی، مژده مطرقی و یسنا شبان با زمان ۳:۳۶.۹۳۰ دقیقه جایگاه سوم را از آن خود کرد.

بر این اساس در پایان مرحله نخست رقابت‌ها بحرگستر پارس با ۱۰۹ امتیاز صدرنشین شد، استقلال با ۸۷ امتیاز جایگاه دوم را به دست آورد و پارس جنوبی با ۸۰ امتیاز رده سوم را به خود اختصاص داد.

در بخش آقایان نیز استقلال با ۱۰۲ امتیاز در صدر جدول قرار گرفت، پارس جنوبی با ۱۰۰ امتیاز در رده دوم است و کاسپین با ۷۰ امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد.

لیگ آب‌های آرام بانوان و آقایان فردا ۱۶ دی با برگزاری مرحله دوم ادامه پیدا می کند.