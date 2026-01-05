به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: با تلاش تیم پزشکی بیمارستان فوق تخصصی ولی عصر فسا، جراحی ترمیم آنوریسم آئورت شکمی برای نخستین بار به صورت موفقیت آمیز توسط یک تیم پزشکی ۱۰ نفره با همکاری دکتر الکامل و دکتر معتضیدیان پزشکان فوق تخصص آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی بر روی یک بیمار ۶۲ ساله در بخش انژیوگرافی این بیمارستان انجام شد.

بابک پزشکی با بیان اینکه آئورت شکمی، قسمتی از رگ اصلی است که خون رسانی به کل اندام‌های بدن را بر عهده دارد ، افزود: این عارضه قلبی به صورت ناگهانی با احساس درد در قفسه سینه، احساس درد در بالای کمر و یا سرگیجه خودش را نشان می دهد.

او ادامه داد: این روش درمانی معمولا برای بیمارانی انجام می‌شود که خطر بیهوشی در آنها بالا است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی فسا در پایان گفت: کاهش دوران نقاهت، هزینه‌ها، عوارض از مزایای مهم این روش درمانی جدید است که در این روش بیمار بعد ۲۴ ساعت از بیمارستان مرخص می‌شود.