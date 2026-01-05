\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c \u0627\u0639\u0632\u0627\u0645 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc \u06f1\u06f1 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06a9\u0627\u0631 \u0648 \u0639\u0648\u0627\u0645\u0644 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc \u0628\u0647 \u0627\u0644\u0645\u067e\u06cc\u06a9 \u06f2\u06f0\u06f2\u06f5 \u0646\u0627\u0634\u0646\u0648\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0698\u0627\u067e\u0646 \u0628\u0627 \u06a9\u0633\u0628 \u06f5 \u0645\u062f\u0627\u0644 \u0627\u0631\u0632\u0634\u0645\u0646\u062f \u0647\u0631\u0627\u0647 \u0634\u062f.\n