پخش زنده
امروز: -
هفته بیستودوم لیگ برتر فوتسال ایران با شکست تیم گیتی پسند در شهرآورد اصفهان و صعود مس سونگون به صدر جدول به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته بیستودوم رقابتهای لیگ برتر فوتسال امروز دوشنبه(۱۵ دی) برگزار شد. در مهمترین بازیها گیتی پسند با نتیجه ۵ بر ۳ از پالایش نفت اصفهان شکست خورد و مس سونگون برابر فولاد زرند پیروز شد.
با این نتیجه مس سونگون سرانجام پس از هفتهها با ۵۵ امتیاز به صدر جدول رسید و گیتی پسند با ۵۳ امتیاز در رده دوم قرار گرفت. گهر زمین هم با ۴۹ امتیاز در رتبه سوم است.
تیم جوادالائمه شهرکرد با ۴ امتیاز در قعر جدول قرار دارد و بهشتی سازه و پالایش شازند با ۱۶ امتیاز به ترتیب در رتبههای سیزدهم و دوازدهم جای گرفته اند.
هفته بیستوسوم رقابتهای لیگ برتر فوتسال پس از پایان مسابقات جام ملتهای آسیا پیگیری خواهد شد.
نتایج بازیهای هفته بیستودوم:
پالایش نفت بندرعباس ۲ - ۲ عرشیا شهر قدس
بهشتی سازه گرگان ۸ - ۴ پردیس قزوین
مس سونگون ۴ - یک فولاد زرند ایرانیان
پالایش نفت اصفهان ۵ - ۳ گیتی پسند اصفهان
سن ایچ ساوه ۵ - ۴ پالایش شازند
جوادالائمه شهرکرد یک - ۲ شهرداری ساوه
گهرزمین سیرجان ۳ - ۲ فولاد هرمزگان