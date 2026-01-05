به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته بیست‌ودوم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال امروز دوشنبه(۱۵ دی) برگزار شد. در مهم‌ترین بازی‌ها گیتی پسند با نتیجه ۵ بر ۳ از پالایش نفت اصفهان شکست خورد و مس سونگون برابر فولاد زرند پیروز شد.

با این نتیجه مس سونگون بالاخره بعد از هفته‌ها با ۵۵ امتیاز به صدر جدول رسید و گیتی پسند با ۵۳ امتیاز در رده دوم قرار گرفت. گهر زمین هم با ۴۹ امتیاز در رتبه سوم است.

تیم جوادالائمه شهرکرد با ۴ امتیاز به لیگ دسته یک سقوط کرد، بهشتی سازه و پالایش شازند با ۱۶ امتیاز به ترتیب در رتبه سیزدهم و دوازدهم قرار دارند.

هفته بیست‌وسوم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال پس از پایان مسابقات جام ملت‌های آسیا پیگیری خواهد شد.

نتایج بازی‌های هفته بیست‌ودوم:

پالایش نفت بندرعباس ۲ - ۲ عرشیا شهر قدس

بهشتی سازه گرگان ۸ - ۴ پردیس قزوین

مس سونگون ۴ - یک فولاد زرند ایرانیان

پالایش نفت اصفهان ۵ - ۳ گیتی پسند اصفهان

سن ایچ ساوه ۵ - ۴ پالایش شازند

جوادالائمه شهرکرد یک - ۲ شهرداری ساوه

گهرزمین سیرجان ۳ - ۲ فولاد هرمزگان