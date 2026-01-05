با تأکید بر فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر تفکیک صف معترضان از اغتشاشگران افزود: هدف از برگزاری این جلسه، شنیدن صحبت‌ها و اعتراضات رؤسای اتحادیه‌ها، اتاق اصناف و برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی و بررسی دقیق مشکلات آنان بود و مقرر شد کارگروه‌هایی تخصصی تشکیل شود تا مسائل هر اتحادیه به‌صورت جداگانه و با حضور نماینده اتحادیه، مسئولان اجرایی و معاون دادستان بررسی شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حسن همتی‌فر، دادستان مشهد در دیدار با نمایندگان اتحادیه‌ها و اصناف مشهد

دادستان مشهد با قدردانی از همراهی اصناف و بازاریان تصریح کرد: در حوادث اخیر، شاهد همکاری خوب کسبه و بازار بودیم و بازاریان همکاری خوبی داشتند، هرچند مطالبات به‌حقی در حوزه‌هایی مانند مالیات، تأمین اجتماعی و جهاد کشاورزی مطرح شد که این موارد شنیده شد و تلاش می‌شود با کمک دولت، در سطح استان حل‌وفصل شود.

همتی‌فر خاطرنشان کرد: موضوعاتی که نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی و تهران است، از طریق دادستانی کل کشور پیگیری خواهد شد تا روند حل مشکلات اصناف تسریع شود.

وی در پایان از همه کسبه و بازاریان بابت همکاری و تعامل سازنده قدردانی کرد.