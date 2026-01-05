پخش زنده
امروز: -
بازار تاریخی مهاباد، با قدمتی بیش از دو قرن، این روزها به محلی تبدیل شده که سنت دیرینه با نیازهای اقتصادی امروز گره خورده است. گشت و گذاری در دالانهای سنتی این بازار نشان میدهد که چگونه اصناف قدیمی و جوان، سرمای زمستان را با گرمای حضور مشتریان و معاملات حلال، به فصل رونق کسبوکار تبدیل کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، بازار قدیمی مهاباد به عنوان یکی از کانونهای اصلی تجارت در منطقه، همچنان شور و نشاط خود را حفظ کرده است، بازاری که ریشه در سنت دارد و با جریان نیازهای روزمره شهروندان زنده مانده است. در سرمای زمستان امسال، این بازار با حضور فعال اصناف، به محلی برای تبادل گرم کالا و همدلی تبدیل شده است.
حاج رشید، یکی از قدیمیترین کسبه بازار، در گفتوگو با ما، گوشهای از تاریخ این مکان را زنده میکند: قدیم کالاها را با اسب و قاطر به این بازار میآوردند و معاملات اصلی در دل همین کاروانسرا انجام میگرفت. این روایتها نشاندهنده اهمیت این سازه سنتی به عنوان یک مرکز تجاری در گذشتههای دور است.
امروزه، در دالانهای این بازار سنتی، کسبهکار پیر و جوان کنار هم مشغول فعالیت هستند و رزق حلال کسب میکنند. بخشهای مختلف بازار، هر یک جلوهای از اقتصاد محلی را به نمایش میگذارند. از قصابانی که مشغول تأمین نیازهای پروتئینی شهر هستند گرفته تا عرضه مواد لبنی محلی و میوههای رنگارنگ که طراوت خاصی به محیط بخشیدهاند. مصاحبه با فعالان بخش لبنیات و میوهفروشان حاکی از تعامل مستمر و رضایت نسبی از بازار است.
در نهایت، آنچه در این بازار تاریخی چشمگیر است، تقابل جذاب سرمای بیرون با گرمای معاملات درون است. صدای رفت و آمد مشتریان و گفتوگوهای تجاری، بر سکوت زمستان غلبه کرده و نشان میدهد که این بازار، نه تنها یک محل خرید، بلکه قلب تپنده اقتصادی و اجتماعی شهر مهاباد باقی مانده است.