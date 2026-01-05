استاندار تهران:
مدارس و دانشگاهها در توسعه والیبال و کشف استعدادهای مناطق کمتر برخوردار نقش دارند
استاندار تهران، با اشاره به پتانسیلهای مدارس و دانشگاه ها، بر لزوم استفاده هدفمند از این ظرفیتها در مسیر توسعه والیبال و شناسایی استعدادهای ورزشی، بهویژه در مناطق کمتر برخوردار، تأکید کرد.
محمدصادق معتمدیان بعد از ظهر دوشنبه در جلسه هیئترئیسه فدراسیون والیبال، که با حضور میلاد تقوی، رئیس فدراسیون و سایر اعضا در سالن جلسات استانداری تهران برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاشهای اعضای هیئترئیسه و مدیران فدراسیون، گفت: توسعه پایدار والیبال کشور نیازمند نگاه ساختاری به استعدادیابی است و دانشگاهها میتوانند نقش مؤثری در شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی در سراسر کشور ایفا کنند.
وی با اشاره به موفقیتهای اخیر والیبال ایران در میادین آسیایی و جهانی افزود: این دستاوردها نتیجه برنامهریزی، همدلی و مدیریت هدفمند است؛ آن هم در شرایطی که با محدودیت هایی مواجه بوده اما توانسته از ظرفیتهای قانونی و مشارکتهای بینبخشی بهرهمند شود.
استاندار تهران با تأکید بر عدالت ورزشی عنوان کرد: مناطق کمتر برخوردار از ظرفیتها و استعدادهای بالایی برخوردارند و با فراهمسازی زیرساختها میتوان استعدادهای ارزشمندی را شناسایی کرد و در این مسیر، پویشهایی مانند «والیبال برای همه» باید با استفاده از رسانه ملی و شبکههای اجتماعی، گستره بیشتری پیدا کند.
معتمدیان همچنین به نقش دستگاهها و نهادهای مختلف در حمایت از ورزش اشاره کرد و گفت: استفاده از منابع مسئولیتهای اجتماعی دستگاهها، در کنار تفاهمنامههای منعقدشده با سازمانها، میتواند پشتوانه مناسبی برای توسعه زیرساختهای والیبال در استان باشد.
وی در پایان با اشاره به ظرفیت دانشگاهها تصریح کرد: بسیاری از دانشگاههای کشور از امکانات ورزشی مناسبی برخوردارند و با سازماندهی این ظرفیتها و تعامل نزدیکتر میان فدراسیون والیبال و مراکز آموزش عالی، میتوان مسیر استعدادیابی، آموزش و توسعه والیبال را بهصورت هدفمند و پایدار دنبال کرد.