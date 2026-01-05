به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان کاشمر گفت: به همراه معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و مدیر آب و فاضلاب در محل اجرای طرح حضور یافتیم و از روند پیشرفت خط لوله انتقال فاضلاب سایت ۳۴ هکتاری نهضت ملی مسکن بازدید میدانی به‌عمل آوردیم.

محمد قربانی افزود: در این بازدید، آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح، نحوه اجرای عملیات، مسائل فنی و موانع احتمالی بررسی و بر ضرورت تسریع در روند اجرای طرح و تکمیل هر چه سریع‌تر آن تأکید کردم.

وی با اشاره به اینکه طول کلی خط انتقال فاضلاب این طرح هزار و ۳۰۰ متر است ادامه داد: تاکنون حدود ۷۰۰ متر از این خط با عمق اجرایی حدود ۱۰ متر انجام شده و لازم است عملیات اجرایی ۶۰۰ متر باقی‌مانده با سرعت بیشتری دنبال شود تا طرح در موعد مقرر به اتمام برسد.

قربانی گفت: شبکه فاضلاب سایت ۳۴ هکتاری نهضت ملی مسکن را از الزامات اساسی است و اجرای صحیح و اصولی این طرح نقش مهمی در حفظ منابع آب‌های زیر زمینی، صیانت از محیط زیست و ارتقای بهداشت عمومی را در پی دارد.

وی با اشاره به تعهدات شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی افزود: این طرح در کوتاه‌ ترین زمان ممکن به بهره‌ برداری برسد تا زمینه سکونت متقاضیان فراهم و دغدغه‌های ساکنان آینده این سایت برطرف شود.