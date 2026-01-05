به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، با شروع فصل زمستان و برودت هوا در سپیدان، آبشار مارگون این شهرستان حالت انجماد به خود گرفته و جلوه‌های زیبایی خلق کرده و منظره‌ای چشم‌نواز از طبیعت زمستانی را پیش روی گردشگران و بازدیدکنندگان قرار داده است.

آبشار زیبای مارگون با بلندایی به طول ۷۰ متر و عرض ۱۰۰ متر، یکی از بزرگرین و باشکوه‌ترین آبشار‌های ایران و همچنین یکی از آبشار‌های چشمه‌ای جهان است که در نوع خودش بی نظیر و بی مانند است.

این آبشار زیبا در فاصله ۴۷ کیلومتری از سپیدان و در روستای مارگون این شهرستان واقع شده است.