به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزیستی کشور در نشست رییس سازمان بهزیستی و مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزیستی کشور گفت: ۲۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان برای تأمین لوازم ضروری خانوار مانند یخچال و تلویزیون پیش بینی شده و ۷۵ درصد آن تخصیص یافته است با کمک خیران ۱۷ میلیارد تومان برای تأمین کولر مناطق گرمسیر جمع آوری شده است.

مریم خاک‌رنگین افزود: طرح توان افزایی اجتماعی زنان با رویکرد نشاط اجتماعی با اعتبار ۱۶ میلیارد تومان در ۲۰۰ مرکز اجرا می شود.



وی گفت: در قالب طرح مراقب همراه، برای خانواده‌های سه‌قلو و بالاتر در دهک‌های پایین خدمات مراقبتی اجرا می‌شود. طرحی که تاکنون ۸۰۰ خانوار را پوشش داده و هدف آن جلوگیری از بیکاری والدین به دلیل مراقبت از فرزندان است.

مریم خاک‌رنگین گفت: کمک‌هزینه نگهداری کودکان زنان سرپرست خانوار که ابتدا فقط برای فرزندان یتیم بود، اکنون تمام کودکان زیر ۱۸ سال را دربر می‌گیرد. اعتبار این بخش ۱۸۷ میلیارد تومان است و ۱۳۰ هزار کودک تحت پوشش قرار دارند. پرداخت ماهانه ۶ میلیون تومان برای حدود ۳۰ هزار نفر با اولویت کودک بازمانده از تحصیل، کودک بیمار و خانواده‌های دارای همسر زندانی انجام می‌شود. برای پوشش کامل این طرح، ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

در این نشست، رئیس سازمان بهزیستی کشور، زنان سرپرست خانوار را اولویت نخست مداخلات اجتماعی دانست و گفت: اگر توانمندسازی این گروه انجام نشود، آسیب هایی مانند کودک خیابانی و ترک تحصیل افزایش می یابد.سیدجواد حسینی درباره طرح مراقب همراه افزود: پرداخت ماهانه دو میلیون تومان به مراقب، هم به حمایت از خانواده های دارای فرزند چندقلو کمک می کند و هم فرصت اشتغال برای زنان سرپرست خانوار ایجاد می کند.

وی گفت: غربالگری جسمی ۳۰ هزار زن سرپرست خانوار، بازگشت به تحصیل ۸۰۰ دانش آموز، تربیت ۱۰۰ سوپروایزر مددکاری و بررسی شیوع اختلالات روانی نوجوانان از برنامه های تحولی دفتر زنان و خانواده است.