پخش زنده
امروز: -
در همایش تجلیل از خیران حوزه سلامت، از خدمات نیکوکاران در طول یک سال گذشته قدردانی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک در نشست هماهنگی همایش تجلیل از خیران حوزه سلامت گفت: در ۱۸ دی، با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اراک، مجمع خیرین سلامت، استانداری و به دستور نماینده ولیفقیه در استان، از جمعی از خیران سلامت تجلیل به عمل خواهد آمد.
جواد نظری افزود: در این مراسم از زحمات و خدمات خیرین سلامت در طول یک سال گذشته قدردانی میشود.
او گفت: در سال گذشته بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان کمک در حوزههای مختلف سلامت از جمله احداث پایگاههای اورژانس، پدهای بالگرد اورژانس، خانههای بهداشت، مراکز جامع سلامت شهری و روستایی، تأمین تجهیزات بیمارستانی و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک جذب شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: این اقدامات نقش مهمی در ارتقای سطح خدماترسانی حوزه سلامت و آموزش پزشکی در استان داشته است.
او گفت: در این همایش حدود ۴۰۰ نفر از خیرین سلامت استان حضور خواهند داشت و از تلاشهای آنان قدردانی خواهد شد.