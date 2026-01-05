مراسم معنوی اعتکاف ایام البیض پس از سه روز نماز و روزه و راز و نیاز معتکفان با قرائت دعای‌ام داوود در مساجد استان زنجان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ مراسم معنوی اعتکاف در ایام البیض رجب که از سحرگاه ۱۳رجب با حضور ۱۵ هزار نفر از مومنان خداجوی در استان زنجان به ویژه جوانان آغاز شده بود پس از سه روز عبادت و راز و نیاز خالصانه به درگاه خداوند در غروب ۱۵ رجب با قرائت دعای‌ام داوود پایان یافت.

به گفته مسئول اعتکاف در اعتکاف امسال ۷۰ درصد از معتکافان را نوجوانان و جوانان تشکیل دادند.

مسئول ستاد اعتکاف استان زنجان گفت: شمار معتکفین دانش آموزی شهر زنجان امسال به حدود چهار هزار نفر رسید که در مقایسه با سال گذشته افزایش ۳۵ درصدی و مشارکت فعالانه آنان در این مراسم معنوی را نشان می‌دهد.

حجت الاسلام مهرانفر افزود: طبق برنامه ریزی صورت گرفته امسال ۱۶۰ مسجد برای مراسم اعتکاف لحاظ شد.

وی اضافه کرد: بر این اساس، ۵۳ مسجد در شهر زنجان در مراسم اعتکاف مشارکت داشتند که از این تعداد ۳۰ مسجد به دانش آموزان اختصاص یافت و از این تعداد در ۱۵ مسجد پسران و در ۱۳ مسجد دختران معتکف شدند.

مهرانفر گفت: سه مسجد نیز به صورت اعتکاف معارفی دختران و پسران بود.

وی با بیان اینکه امسال حدود ۱۶ هزار نفر در مراسم اعتکاف شرکت کردند گفت: این تعداد معتکف در مقایسه با سال گذشته به تعداد ۱۱ هزار نفر افزایش چشمگیری نشان می‌دهد.

مسوول ستاد اعتکاف استان زنجان تاکید کرد: با توجه به رشد تعداد معتکفین، در مساجد واجد شرایط امکان پذیرش متقاضیان را داشت.

وی با بیان اینکه اعتکاف شاید به نظر ساده است، اما فرآیند‌های پیچیده‌ای دارد خاطرنشان کرد: هر سال تجارب جدیدی اندوخته می‌شود و این مهم به برگزاری هر چه مطلوب مراسم در سال آتی منتهی می‌شود.