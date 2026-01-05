به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی از ثبت رکورد کم‌نظیر نجات مادران باردار و کودکان بیمار در جریان بارش‌های سنگین برف و کولاک اخیر استان خبر داد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: در شرایطی که سلامت مادران و کودکان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های توسعه انسانی و از اولویت‌های عرصه سلامت جهانی به شمار می‌رود، نجاتگران جمعیت هلال‌احمر استان طی روز‌های اخیر، با ایثار و فداکاری، نقش مؤثری در صیانت از جان مادران باردار و کودکان بیمار در مناطق برف‌گیر ایفا کردند.

محبوبی افزود: از ۶ دی‌ماه۱۴۰۴ تاکنون و هم‌زمان با بارش‌های سنگین برف، کولاک شدید و انسداد راه‌های ارتباطی در محور‌های روستایی و کوهستانی استان، تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر موفق شدند ۱۱ مادر باردار را که به دلیل شرایط جوی امکان دسترسی به مراکز درمانی را نداشتند، با انجام عملیات‌های دشوار امدادی، از روستا‌های درگیر برف و کولاک به مراکز درمانی منتقل کنند.

وی ادامه داد: در همین بازه زمانی، همچنین ۶ کودک بدحال و بیمار که نیاز فوری به خدمات درمانی داشتند، با تلاش شبانه‌روزی نجاتگران و در شرایط بسیار سخت جوی، از مناطق روستایی به مراکز درمانی امن انتقال داده شدند تا روند درمان آنها بدون وقفه ادامه یابد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی با تأکید بر اهمیت حمایت از مادران و کودکان تصریح کرد: حمایت از مادران باردار، تضمین سلامت نوزادان و صیانت از جان کودکان، نه‌تنها یک مأموریت امدادی، بلکه یک مسئولیت انسانی، اجتماعی و گامی اساسی در مسیر جوانی جمعیت و پایداری آینده کشور است.

وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که بحران‌های اقلیمی، بارش‌های سنگین و تغییرات آب‌وهوایی، دسترسی به خدمات درمانی را در برخی مناطق با چالش مواجه می‌کند، جمعیت هلال‌احمر با تکیه بر توان تخصصی نیرو‌های خود، آمادگی کامل دارد تا حتی در سخت‌ترین شرایط، اجازه ندهد سلامت مادران و کودکان قربانی بحران‌ها شود.

محبوبی در پایان گفت: این عملیات‌ها جلوه‌ای از تعهد هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران به اصول بشردوستانه، سلامت جهانی و حمایت از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه است؛ تعهدی که در آذربایجان‌غربی، در دل برف و کولاک، به‌روشنی به تصویر کشیده شد.