با حضور رئیس انجمن خیران راہ و ترابری کشور، از خیران راه و ترابری استان در کلاله تجلیل شد۔

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رئیس انجمن خیران راه و ترابری کشور در آئین تجلیل از خیران راہ و ترابری استان گفت : در دو سال گذشته خیران بیش از پنج ھزار و دویست میلیارد تومان به حوزہ راہ ھای کشور کمک کرده اند.

سید حسین میر شفیع افزود: خوشبختانه خیران در مشارکت با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، بیش از ۳۱ کیلومتر راه روستایی در گلستان تنها در چند ماه اخیر، اجرا کرده یا در دست اجرا دارند.



وی گفت : در حال حاضر، بیش از ۵۰۰ کیلومتر راه در کشور با مشارکت مردم در حال توسعه است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گلستان با تقدیر از اقدامات خیران گفت: معادل اقداماتی که خیران در ارتقاء سطح کیفی و ایمنی راه‌ها انجام دهند، دولت از محل اعتبارات ملی وزارت راه و شهرسازی حمایت خواهد کرد.

مصدقی افزود : ارتقاء ایمنی در محور گنبد به کلاله ، رفع نقاط پرتصادف در مسیر کلاله به مراه تپه ،زیر سازی مسیر حیدرآباد و سایر راه‌های روستایی مورد مطالبه مردم با هماهنگی و همکاری خیران و دولت در حال پیگیری است.