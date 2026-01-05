نخستین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج با هدف شناسایی، حمایت و شبکه‌سازی استعداد‌های برتر، در مجتمع فرهنگی طلاییه مهاباد آغاز به کار کرد. این رویداد بر پویانمایی، بازی‌های موبایلی و اپلیکیشن‌نویسی تمرکز دارد و در پایان، به تیم‌های برتر جوایز نقدی اهدا شده و تیم اول به مسابقات استانی راه خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، جوانان و نوجوانان خلاق و ایده‌پرداز مهاباد، این بار در عرصه تولید محتوای دیجیتال گرد هم آمدند تا توانمندی‌های خود را در رویدادی ملی به نمایش بگذارند. این رویداد با محوریت شناسایی، حمایت، توانمندسازی و شبکه‌سازی فعالان این حوزه در مجتمع فرهنگی طلاییه مهاباد آغاز شد.

فیض‌الله میرزاجانی، دبیر رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج مهاباد، بخش‌های اصلی رقابت را تشریح کرد و گفت: بر اساس گفته‌های وی، بخش‌های اصلی شامل پویانمایی، بازی‌های موبایلی و اپلیکیشن‌نویسی است. همچنین در بخش‌های جانبی، کلیپ‌سازی، طراحی پوستر‌های محتوایی و مفهومی و استوری‌موشن‌سازی نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

در آیین افتتاحیه این رویداد، بر اهمیت فضای مجازی در شکل‌دهی افکار عمومی و ضرورت تجهیز جوانان به فناوری‌های نوین تأکید شد.

سرهنگ غلامعلی قربانی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه مهاباد، در سخنانی به لزوم به‌روز بودن تولیدکنندگان محتوا اشاره کرد و گفت: امروز مسلط شدن به شیوه‌های به‌روز و نوین یکی از الزاماتی است که تولیدکنندگان محتوا باید به آن توجه کنند.

این رویداد در پایان کار خود، شاهد تقدیر از برگزیدگان خواهد بود. طبق اعلام دبیرخانه، به تیم‌های اول تا سوم به ترتیب جوایز ۱۰ میلیون، ۷ میلیون و ۵ میلیون تومان اهدا می‌شود. همچنین، تیم برگزیده این رویداد، سهمیه حضور در مرحله استانی رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج را کسب خواهد کرد.