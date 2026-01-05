پخش زنده
مدیرعامل خیریه خورشید گفت: این خیریه هماکنون با ۴۵۰ نفر مددجوی فعال، از بیماران مبتلا به سرطان و خانوادههای آنان حمایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مریم شاهحمزهای با اشاره به اینکه خیریه «خورشید» بهعنوان یکی از مجموعههای فعال در حوزه بیماران خاص، با هدف اصلی کاهش فشار مالی و روحی بیماران مبتلا به سرطان و خانوادههای آنان است گفت: ما تلاش میکنیم هزینههای درمانی از جمله دارو و خدمات پزشکی را تأمین کنیم تا بیماران بتوانند با آرامش بیشتری مسیر درمان را طی کنند و علاوه بر بیماران، خانوادههای آنان نیز تحت پوشش حمایتی قرار دارند تا در این مسیر دشوار تنها نباشند.
مدیرعامل خیریه خورشید افزود: این خیریه ویژه بیماران مبتلا به سرطان، از سال ۱۳۹۴ آغاز به کار کرده وتاکنون حدود ۱۵۰۰ نفر را تحت پوشش قرار گرفتهاند.