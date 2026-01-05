مدیرعامل خیریه خورشید گفت: این خیریه هم‌اکنون با ۴۵۰ نفر مددجوی فعال، از بیماران مبتلا به سرطان و خانواده‌های آنان حمایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مریم شاه‌حمزه‌ای با اشاره به اینکه خیریه «خورشید» به‌عنوان یکی از مجموعه‌های فعال در حوزه بیماران خاص، با هدف اصلی کاهش فشار مالی و روحی بیماران مبتلا به سرطان و خانواده‌های آنان است گفت: ما تلاش می‌کنیم هزینه‌های درمانی از جمله دارو و خدمات پزشکی را تأمین کنیم تا بیماران بتوانند با آرامش بیشتری مسیر درمان را طی کنند و علاوه بر بیماران، خانواده‌های آنان نیز تحت پوشش حمایتی قرار دارند تا در این مسیر دشوار تنها نباشند.

مدیرعامل خیریه خورشید افزود: این خیریه ویژه بیماران مبتلا به سرطان، از سال ۱۳۹۴ آغاز به کار کرده وتاکنون حدود ۱۵۰۰ نفر را تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

این خیریه هم‌اکنون با ۴۵۰ نفر مددجوی فعال، همچنان به حمایت از بیماران و خانواده‌های آنان ادامه می‌دهد.