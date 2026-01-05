به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، در این تجمع که با عنوان، اجتماع بزرگ دانشگاهیان حامی ایران مقتدر برگزار شد، تجمع کنندگان با شعار‌های "ما اعتراض داریم با اغتشاش مخالفیم " و " مرگ بر مفسد اقتصادی" پایان اغتشاشات و برخورد مسولان با مفسدان اقتصادی را خواستار شدند.

تعدادی از دانشجویان و اساتید نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما با بیان اینکه شواهد آشکار نشان می‌دهد دشمن مترصد فرصت برای ضربه زدن به استقلال کشور و پیشرفت جامعه است به همه کسانی که به وضعیت موجود اعتراض دارند هشدار دادند اعتراضات باید در مسیر قانونی مطرح شوند و نباید اجازه داد با سو استفاده دشمن اعتراض سازنده، به آشوب و اغتشاش مخرب تبدیل شود.