کایر استارمر نخست وزیر انگلیس با طفره رفتن چند باره از پاسخ دادن به پرسش‌ها درباره تهاجم نظامی آمریکا به ونزوئلا، ظاهرا تلاش می‌کند مانع خشم دونالد ترامپ شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ کایر استارمر امروز در مصاحبه با خبرنگار شبکه تلویزیونی اسکای نیوز از گفت‌و‌گو درباره قانونی بودن حمله آمریکا به ونزوئلا و ربودن رئیس جمهور آن کشور طفره رفت و به جای پاسخگویی در این باره ابراز امیدواری کرد مسیر دموکراتیک به منظور پیشرفت مردم ونزوئلا باز شود.

نخست وزیر انگلیس در این مصاحبه درباره تهدید دونالد ترامپ مبنی بر اشغال گرینلند نیز گفت: با نخست وزیر دانمارک، مالک گرینلند، موافق است که می‌گوید تهدید‌های آمریکا علیه گرینلند باید متوقف شود.

نخست وزیر انگلیس زیر فشار سیاسی است تا درباره حمله نظامی ترامپ به ونزوئلا، نظر روشن بیان و این اقدام غیرقانونی را محکوم کند، اما کایر استارمر تاکنون نشان داده، مایل به این کار نیست.

به گزارش اسکای نیوز، وزیر اول منطقه اسکاتلند و رئیس حزب ملی اسکاتلند، اقدام ترامپ را نقض قوانین بین الملل نامیده است.

شماری از اعضای حزب حاکم کارگر نیز اقدام ترامپ را غیر قانونی و هنجار شکنی خطرناک توصیف کردند.

کارشناسان مستقل در انگلیس نیز با اشاره به موضع گیری صریح حکومت انگلیس در قبال جنگ اوکراین و حمایت تأکید مداوم بر حمایت همه جانبه از اوکراین، رویکرد دولت انگلیس در قبال تهاجم به ونزوئلا را نمونه آشکار استاندارد دوگانه دولت انگلیس دانستند.