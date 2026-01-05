رویداد «تجربه» با حضور هنرمندان قزوین و شهرهایی چون شیراز، تهران و رشت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در این نمایشگاه بیش از ۶۵۰ اثر در بخش‌های لوگو، پوستر، بسته‌بندی، صفحه‌آرایی، تصویرسازی و عکاسی به نمایش درآمد.

در روز پایانی، شرکت‌کنندگان آموزش‌ها و تجربیات خود را در قالب کارگاه زنده ارائه کردند. موضوع اصلی این کارگاه «گفتگو در بستر خانواده» بود؛ جایی که دانشجویان با بهره‌گیری از اشکال و فرم‌های بصری، مفهوم تبدیل گفت‌وگوهای نامنظم به ارتباطی منسجم را به تصویر کشیدند.

اساتید و دانشجویان در کنار هم به تبادل نظر پرداختند و تجربه‌های تازه‌ای در طراحی پوستر و گرافیک کسب کردند. کارشناسان معتقدند پوسترهای موفق باید در نگاه نخست جذابیت بصری داشته باشند و پیام خود را حتی پیش از خواندن متن منتقل کنند.

این رویداد نشان داد که طراحی گرافیک، اگر درست انجام شود، می‌تواند در تبلیغات، بسته‌بندی و ارتباطات نقش مؤثری ایفا کند و به ارتقای برندها کمک شایانی برساند.