ثبات قیمتها در بازار و حفظ امنیت اجتماعی، به مطالبه مشترک مردم و بازاریان لرستان تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،در گزارش میدانی خبرنگار صدا و سیما، شهروندان و کسبه بازار با اشاره به نوسان قیمتها، خواستار ساماندهی بازار و نظارت جدیتر بر قیمتها شدند.
مردم همچنین تأکید دارند مقابله قاطع با هرگونه ناامنی و اغتشاش، شرط اصلی آرامش روانی و امنیت زندگی روزمره است،مطالبهای که انتظار میرود با تصمیمهای مؤثر دولت، به ثبات بازار و آرامش جامعه منجر شود.
