مدیر نمایندگی ستاد دیه استان اردبیل گفت: ۱۴۰ نفر از نیازمندان آبرومندی که به دلیل جرایم غیرعمد و مالی دوران محکومیت خود را در زندان‌های استان سپری می‌کنند، برای آزادی چشم‌انتظار کمک‌های مردم نوع‌دوست هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، کریم‌الله محبوبی اُناری روز دوشنبه اظهار کرد: این ۱۴۰ نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی یا مبلغ محکومیت خود در زندان‌های استان اردبیل هستند و مانده بدهی هر یک از مددجویان کمتر از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است.

وی افزود: پرونده‌ها و شرایط این افراد به دقت از سوی مددکاران و کارشناسان بررسی شده و برای فراهم کردن زمینه آزادی آنها از زندان‌ها و مرکز‌های تامینی و تربیتی استان اردبیل در سه ماه باقی مانده از سال جاری دست‌کم مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال نیاز است.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان اردبیل گفت: مردم و به ویژه نیکوکاران می‌توانند با شرکت در پویش ضیافت الهی کمک‌های نقدی خود را برای حمایت از این زندانیان آبرومند به شماره حساب ۵۰۱۲۱۲۱۲۷۰ و شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۹۴۳۲۳۷۴۷۷ نزد بانک ملت یا شماره حساب ۰۱۰۴۶۰۲۰۱۱۰۰۹ و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۷۴۲۹۳ نزد بانک ملی کنند.

محبوبی اُناری یادآور شد: ۲۲۸ نفر از ابتدای سال جاری با کمک‌های نقدی مردمی و حمایت‌های مالی ستاد دیه و ۱۰۸ نفر با مشاوره‌های مددکاری و حمایت‌های قضایی از زندان‌های استان اردبیل آزاد شدند.