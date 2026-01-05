پخش زنده
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان اردبیل گفت: ۱۴۰ نفر از نیازمندان آبرومندی که به دلیل جرایم غیرعمد و مالی دوران محکومیت خود را در زندانهای استان سپری میکنند، برای آزادی چشمانتظار کمکهای مردم نوعدوست هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، کریمالله محبوبی اُناری روز دوشنبه اظهار کرد: این ۱۴۰ نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی یا مبلغ محکومیت خود در زندانهای استان اردبیل هستند و مانده بدهی هر یک از مددجویان کمتر از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است.
وی افزود: پروندهها و شرایط این افراد به دقت از سوی مددکاران و کارشناسان بررسی شده و برای فراهم کردن زمینه آزادی آنها از زندانها و مرکزهای تامینی و تربیتی استان اردبیل در سه ماه باقی مانده از سال جاری دستکم مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال نیاز است.
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان اردبیل گفت: مردم و به ویژه نیکوکاران میتوانند با شرکت در پویش ضیافت الهی کمکهای نقدی خود را برای حمایت از این زندانیان آبرومند به شماره حساب ۵۰۱۲۱۲۱۲۷۰ و شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۹۴۳۲۳۷۴۷۷ نزد بانک ملت یا شماره حساب ۰۱۰۴۶۰۲۰۱۱۰۰۹ و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۷۴۲۹۳ نزد بانک ملی کنند.
محبوبی اُناری یادآور شد: ۲۲۸ نفر از ابتدای سال جاری با کمکهای نقدی مردمی و حمایتهای مالی ستاد دیه و ۱۰۸ نفر با مشاورههای مددکاری و حمایتهای قضایی از زندانهای استان اردبیل آزاد شدند.