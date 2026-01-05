پخش زنده
امروز: -
سازمان تامین اجتماعی به منظور توسعه خدمات غیرحضوری و تسریع در ارائه حمایتهای قانونی، از عموم بیمهشدگان خود درخواست کرد تا با مراجعه به سامانه خدمات الکترونیکی، اطلاعات حساب بانکی فعال و شماره تلفن همراه خود را ثبت یا بهروزرسانی نمایند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: بهروزرسانی شماره حساب بانکی و تلفن همراه برای تمامی بیمهشدگان ضروری است تا خدمات الکترونیکی سازمان با سرعت و کارایی بیشتری به دست جامعه هدف برسد.
بر اساس این گزارش، ثبت و بهروزرسانی شماره حساب بانکی بیمهشدگان با هدف ارائه خدمات و حمایتهای کوتاهمدت سازمان انجام میشود. این خدمات شامل کمکهزینههای مهمی نظیر کمکهای مربوط به پروتز و اروتز (مانند عینک، ویلچر و عصا)، بیمه بیکاری و هدیه ازدواج است. با دسترسی به اطلاعات بانکی بهروز، سازمان میتواند مزایای قانونی را مستقیماً و بدون نیاز به حضور فیزیکی بیمهشده، به حساب وی واریز کند.
همچنین، بهروزرسانی شماره تلفن همراه بیمهشدگان نقشی کلیدی در فرآیند اطلاعرسانی دارد. از طریق این شماره، پیامکهای ماهانه شامل جزئیات روزهای کارکرد، دستمزد مبنای کسر حقبیمه و عنوان شغلی برای ذینفعان ارسال میشود. علاوه بر این، در حوزه خدمات درمانی، بهروز بودن شماره تماس برای اطلاعرسانیهای مربوط به سامانه نسخه الکترونیک کاربرد دارد.
سازمان تأمین اجتماعی از کلیه بیمهشدگان درخواست کرده است که برای انجام این کار، هرچه سریعتر از طریق منوی «بیمهشدگان/ خدمات نامنویسی/ اعلام شماره حساب بانکی» در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان به نشانی es.tamin.ir اقدام کنند.