وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اقدامات انجام شده در ارتقای ارتباطات خوزستان و پیشرفت جی نف توسط اداره کل پست این استان قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدستار هاشمی در نشست مدیران حوزه آی سی تی که در استان تهران برگزار شد، اقدامات انجام شده در ارتقای ارتباطات استان خوزستان در دولت چهاردهم در حوزه جی‌نف و تحقق دولت هوشمند که مورد تاکید رئیس جمهور نیز هست را قابل ملاحظه برشمرد و گفت: پیشرفت خوب این پروژه در سطح استان خوزستان نشان از اشراف و اهتمام مجموعه در این خصوص دارد.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در عدالت ارتباطی با توسعه ارتباطات روستایی و توسعه متوازن زیرساخت‌ها در شهرستان‌های مختلف استان حاکی از تسهیلگری موفق و تدبیر مناسب است.

هاشمی ادامه داد: خوزستان در میان استان‌های پیشرو کشور در این حوزه قرار دارد و این پیشرفت‌ها ناشی از تدبیر و اعتقاد استاندار به اهمیت توسعه ارتباطات است.

گفتنی است؛ در این نشست سید محمدرضا موالی زاده استاندار خوزستان و مهران حموله مدیر کل پست استان خوزستان نیز حضور داشتند.