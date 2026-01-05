هفته پانزدهم لیگ برتر بسکتبال با برتری تیم‌های استقلال، پالایش نفت، طبیعت و نفت و گاز به پایان رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه دیدار های هفته پانزدهم لیگ برتر بسکتبال؛ استقلال بعد از سه شکست پیاپی، یازدهمین برد فصل خود را در مصاف با مهگل به دست آورد. بهترین بازیکن این دیدار علیرضا شریفی از استقلال بود که ۲۵ امتیاز، ۴ ریباند، ۲ پاس گل، ۲ توپ ربایی و کارایی ۲۶ در کارنامه اش داشت.



تیم طبیعت در مصاف با پاس به برتری دست یافت و صاحب نهمین برد خود شد. امیرحسین آذری از این تیم با ۱۶ امتیاز، ۳ ریباند، یک پاس گل و کارایی ۱۶ بهترین بازیکن بود.

هشتمین برد نفت آبادان در مصاف با گلنور و با تحمیل هشتمین باخت به این تیم به دست آمد، مایکل فریزر که ۴۱ امتیاز، ۶ ریباند، ۵ پاس گل، ۴ توپ ربایی و کارایی ۴۵ در کارنامه اش داشت، بهترین بازیکن نفت و زمین بود.

دیگر نماینده اصفهان یعنی رعد پدافند هوایی هم امروز در دیدار خانگی برابر نفت زاگرس شکست خورد. پارسا قربان بهترین بازیکن نفت و گاز زاگرس و بازی بود که ۱۳ امتیاز، ۲۰ ریباند، یک توپ ربایی و کارایی ۳۰ در کارنامه داشت.

پیش از این دیدار‌ها و در نخستین دیدار هفته پانزدهم که شنبه برگزار شد، کاله مقابل شهرداری گرگان پیروز شده بود.

نتایج دیدار‌های برگزار شده در هفته پانزدهم لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

شنبه (۱۳ دی)

*شهرداری گرگان ۷۷ - کاله مازندران ۸۰

دوشنبه (۱۵ دی)

* طبیعت اسلامشهر ۸۳ - پاس کردستان ۶۱

*مهگل البرز ۶۴ - استقلال تهران ۸۶

*پالایش نفت آبادان ۸۸ - گلنور اصفهان ۶۹

*رعد پدافند هوایی اصفهان ۷۲ - نفت و گاز زاگرس جنوبی جهرم ۷۸