پخش زنده
امروز: -
حزب سبز انگلیس اعلام کرد دولت آمریکا همچون رژیمی سرکش، قوانین بینالمللی را زیر پا میگذارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ تارنمای حزب سبز انگلیس حمله نظامی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را به ونزوئلا محکوم کرد. در بیانیه این حزب آمده است دولت انگلیس در برابر حملات هوایی دونالد ترامپ علیه ونزوئلا که سبزهای اسکاتلند آن را "یک اقدام خطرناک و بدبینانه امپریالیسم و تجاوز" خواندهاند، باید موضع گیری کند.
در این بیانیه آمده است:" پاتریک هاروی سخنگوی روابط خارجی حزب سبز گفت: حمله به ونزوئلا، اقدام خطرناک و بدبینانه امپریالیسم و تجاوز از سوی دولت ترامپ و علیه حقوق بشر و قوانین بین الملل است.
در ادامه بیانیه آمده است: دونالد ترامپ قول داده بود به جنگهای آمریکا پایان دهد، اما از زمانی که انتخاب شد با ولادیمیر پوتین همکاری کرد، با دادن سلاح به اسرائیل از نسلکشی اسرائیل علیه فلسطینیان حمایت و ونزوئلا را بمباران کرد.
در بیانیه حزب سبز انگلیس آمده است: تهاجم بیدلیل و مرگبار به کشوری دیگر در حالی که شهروندانش در خوابند، باید همه ما را به وحشت بیندازد. این واقعیت که ونزوئلا دارای بزرگترین ذخایر نفتی جهان است، انگیزه آمریکا را بسیار روشن میکند. ما با مردم ونزوئلا کاملا همبستهایم. در پایان این بیانه آمده است: پاسخ سایر دولتها مهم خواهد بود. آیا آنها از حاکمیت ونزوئلا حمایت خواهند کرد و این حملات بی پروا و غیراخلاقی را محکوم خواهند کرد؟
پیشتر نیز بارها زاک پولانسکی رهبر حزب سبز انگلیس سیاستهای جنگ افروزانه آمریکا به ویژه در قبال فلسطین و حمایت از رژیم اسرائیل را در نسلکشی فلسطینیان به چالش کشید و این اقدامات را محکوم کرد.