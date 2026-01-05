به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمد راشد مدرس گرجی، مدیرکل دفتر نگهداری علائم، تجهیزات و توسعه ایمنی راه‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، جزئیات عملکرد این سازمان در زمینه ارتقاء ایمنی جاده‌ها را در ۹ ماهه نخست سال جاری (از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه ۱۴۰۴) تشریح کرد.

بر اساس گزارش روابط‌عمومی وزارت راه و شهرسازی، مدرس گرجی با اشاره به اقدامات صورت گرفته، از تحقق ۱۱۴ درصدی هدف‌گذاری سالانه اصلاح نقاط پرحادثه جاده‌ای خبر داد و افزود که از ابتدای سال تاکنون، ۶۰۹ نقطه پرخطر در سطح کشور ایمن‌سازی شده است.

فراتر از برنامه: تعریض و روشنایی

این مقام مسئول تاکید کرد که طرح های توسعه زیرساخت‌ها نیز با قدرت ادامه داشته است:

تعریض و افزایش ظرفیت راه: هدف‌گذاری سالانه تعریض ۲۰۰ کیلومتر از جاده‌ها، با اجرای عملیات در ۳۷۶ کیلومتر ، به میزان ۱۸۸ درصد محقق شده است.

هدف‌گذاری سالانه تعریض ۲۰۰ کیلومتر از جاده‌ها، با اجرای عملیات در ، به میزان محقق شده است. خط‌کشی راه‌ها: تاکنون ۱۴۶ هزار کیلومتر از مسیرهای کشور خط‌کشی شده‌اند که این میزان به هدف‌گذاری نهایی ۱۶۰ هزار کیلومتری سال ۱۴۰۴ بسیار نزدیک است.

تاکنون از مسیرهای کشور خط‌کشی شده‌اند که این میزان به هدف‌گذاری نهایی ۱۶۰ هزار کیلومتری سال ۱۴۰۴ بسیار نزدیک است. روشنایی راه‌ها: در حوزه تأمین روشنایی، علاوه بر اجرای ۶۶۱ مقطع روشنایی نقطه‌ای در تقاطع‌ها با ۱۳۲ درصد عملکرد، ۱۳۵ کیلومتر روشنایی در سطح راه‌ها و تونل‌ها نیز تأمین و نصب شده است.

حفاظ و تجهیزات ایمنی

مدیرکل دفتر نگهداری علائم به اقدامات فیزیکی در زمینه نصب تجهیزات ایمنی اشاره کرد و گفت: با اجرای ۸۸۲ کیلومتر انواع حفاظ بتنی و فلزی، برنامه سالانه در این بخش نیز با ۱۱۰ درصد تحقق همراه بوده است. همچنین، جهت افزایش آگاهی و کاهش حوادث، تعداد ۴۳۶,۵۱۰ عدد تابلو انتظامی و اخطاری در شبکه راه‌های کشور نصب شده است.

مدرس گرجی در پایان، اجرای پروژه‌ها در زمینه اصلاح نقاط پرتصادف را فعالیتی «مستمر و بی‌وقفه» خواند و تصریح کرد: با ارتقاء شاخص‌های ایمنی راه‌ها با رویکرد اقدامات پیشگیرانه، هدف نهایی تسهیل تردد ایمن هموطنان و کاهش هرچه بیشتر آمار وقوع سوانح رانندگی در سطح شبکه راه‌ها است.