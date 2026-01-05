مدیرکل دفتر نگهداری علائم، تجهیزات و توسعه ایمنی راههای سازمان راهداری اعلام کرد : عملکرد این سازمان در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ در زمینه ایمنسازی نقاط پرخطر جادهای، با اصلاح ۶۰۹ نقطه، به ۱۱۴ درصد از هدفگذاری سالانه رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمد راشد مدرس گرجی، مدیرکل دفتر نگهداری علائم، تجهیزات و توسعه ایمنی راههای سازمان راهداری و حملونقل جادهای، جزئیات عملکرد این سازمان در زمینه ارتقاء ایمنی جادهها را در ۹ ماهه نخست سال جاری (از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه ۱۴۰۴) تشریح کرد.
بر اساس گزارش روابطعمومی وزارت راه و شهرسازی، مدرس گرجی با اشاره به اقدامات صورت گرفته، از تحقق ۱۱۴ درصدی هدفگذاری سالانه اصلاح نقاط پرحادثه جادهای خبر داد و افزود که از ابتدای سال تاکنون، ۶۰۹ نقطه پرخطر در سطح کشور ایمنسازی شده است.
فراتر از برنامه: تعریض و روشنایی
این مقام مسئول تاکید کرد که طرح های توسعه زیرساختها نیز با قدرت ادامه داشته است:
تعریض و افزایش ظرفیت راه: هدفگذاری سالانه تعریض ۲۰۰ کیلومتر از جادهها، با اجرای عملیات در ۳۷۶ کیلومتر، به میزان ۱۸۸ درصد محقق شده است.
خطکشی راهها: تاکنون ۱۴۶ هزار کیلومتر از مسیرهای کشور خطکشی شدهاند که این میزان به هدفگذاری نهایی ۱۶۰ هزار کیلومتری سال ۱۴۰۴ بسیار نزدیک است.
روشنایی راهها: در حوزه تأمین روشنایی، علاوه بر اجرای ۶۶۱ مقطع روشنایی نقطهای در تقاطعها با ۱۳۲ درصد عملکرد، ۱۳۵ کیلومتر روشنایی در سطح راهها و تونلها نیز تأمین و نصب شده است.
حفاظ و تجهیزات ایمنی
مدیرکل دفتر نگهداری علائم به اقدامات فیزیکی در زمینه نصب تجهیزات ایمنی اشاره کرد و گفت: با اجرای ۸۸۲ کیلومتر انواع حفاظ بتنی و فلزی، برنامه سالانه در این بخش نیز با ۱۱۰ درصد تحقق همراه بوده است. همچنین، جهت افزایش آگاهی و کاهش حوادث، تعداد ۴۳۶,۵۱۰ عدد تابلو انتظامی و اخطاری در شبکه راههای کشور نصب شده است.
مدرس گرجی در پایان، اجرای پروژهها در زمینه اصلاح نقاط پرتصادف را فعالیتی «مستمر و بیوقفه» خواند و تصریح کرد: با ارتقاء شاخصهای ایمنی راهها با رویکرد اقدامات پیشگیرانه، هدف نهایی تسهیل تردد ایمن هموطنان و کاهش هرچه بیشتر آمار وقوع سوانح رانندگی در سطح شبکه راهها است.