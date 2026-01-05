پیکر جانباز شهید احمد آجرلو تشییع میشود
پیکر جانباز ۷۰ درصد، شهید احمد آجرلو فردا صبح در محله تهران نو تشییع میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما
؛ پیکر جانباز ۷۰ درصد، شهید احمد آجرلو فردا سه شنبه ۱۶ دی ساعت ۹ صبح از مقابل درب منزلش واقع در محله تهران نو، فلکه چایچی، خیابان بوعلی شرقی تشییع میشود.
پیکر این شهید پس از تشییع برای خاکسپاری به قطعه ۵۰ گلزار شهدای بهشت زهرای تهران منتقل خواهد شد. مراسم یادبود شهید آجرلو پنجشنبه ۱۸ دی از ساعت ۱۳ در مسجد الزهرا، واقع در خیابان شهید عراقی تهران نبش کوچه شهید جعفری برگزار میشود.