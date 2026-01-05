به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتسال و در چارچوب هفته بیست و دوم، تیم بهشتی‌سازه گرگان موفق شد با نتیجه پرگل ۸ بر ۴ برابر پردیس قزوین به برتری دست یابد.

این دیدار که با هیجان و گل‌های فراوان همراه بود، صحنه نمایش قدرت هجومی بازیکنان گرگانی بود و آنان با انسجام تیمی و برنامه‌ریزی دقیق توانستند از همان دقایق ابتدایی جریان بازی را در اختیار بگیرند و با حملات پی‌درپی، اختلاف امتیاز را افزایش دهند.

در سوی دیگر، تیم پردیس قزوین نیز با وجود تلاش و واکنش‌های سریع، نتوانست مانع برتری نماینده گرگان شود و تنها توانست چهار بار دروازه حریف را باز کند.

پیروزی ارزشمند بهشتی‌سازه گرگان در این دیدار، جایگاه این تیم را در جدول رقابت‌ها مستحکم‌تر کرد و امیدهای هواداران برای ادامه مسیر لیگ را افزایش داد.