پخش زنده
امروز: -
تیم بهشتیسازه گرگان با نتیجه ۸ بر ۴ برابر پردیس قزوین به برتری دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در ادامه رقابتهای لیگ برتر فوتسال و در چارچوب هفته بیست و دوم، تیم بهشتیسازه گرگان موفق شد با نتیجه پرگل ۸ بر ۴ برابر پردیس قزوین به برتری دست یابد.
این دیدار که با هیجان و گلهای فراوان همراه بود، صحنه نمایش قدرت هجومی بازیکنان گرگانی بود و آنان با انسجام تیمی و برنامهریزی دقیق توانستند از همان دقایق ابتدایی جریان بازی را در اختیار بگیرند و با حملات پیدرپی، اختلاف امتیاز را افزایش دهند.
در سوی دیگر، تیم پردیس قزوین نیز با وجود تلاش و واکنشهای سریع، نتوانست مانع برتری نماینده گرگان شود و تنها توانست چهار بار دروازه حریف را باز کند.
پیروزی ارزشمند بهشتیسازه گرگان در این دیدار، جایگاه این تیم را در جدول رقابتها مستحکمتر کرد و امیدهای هواداران برای ادامه مسیر لیگ را افزایش داد.