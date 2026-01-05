پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان خوی، از توقیف یک دستگاه خودروی وانت نیسان حامل ماهی صید غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.
میثم رحمتی گفت: این خودرو توسط مأموران یگان حفاظت محیطزیست شهرستان خوی با همکاری عوامل پاسگاه انتظامی محور ایواوغلی متوقف شد.
وی افزود: در بازرسی از این خودرو، مقدار ۱۸۰۰ کیلوگرم ماهی کپور و سیمکپور که بهصورت غیرمجاز صید و حمل میشد، کشف و ضبط شد.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست خوی تصریح کرد: در این خصوص صورتجلسه تنظیم و پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.
رحمتی با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان زیستمحیطی خاطرنشان کرد: یگان حفاظت محیطزیست با همکاری سایر دستگاههای انتظامی و قضایی، با هرگونه صید و حمل غیرمجاز آبزیان برخورد قانونی خواهد کرد.