به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی تنگسیری اظهار کرد: پیرو گزارش واصله به واحد امداد و حوادث اداره آب و فاضلاب بندر امام خمینی مبنی بر شکستگی لوله آب در بلوار آیت الله طالقانی که سبب هدر رفت حجم زیادی آب آشامیدنی شده بود، گروه‌های اتفاقات و تعمیرات بلافاصله به محل یادشده اعزام شدند.

وی با بیان اینکه گروه‌های عملیاتی پس از انجام هماهنگی لازم و با تلاش بی وقفه نسبت به حفاری محل نشت آب اقدام کردند، افزود: در این حفاری مشخص شد که لوله ۷۰۰ میلیمتری آزبست دچار شکستگی شده و نیرو‌های بهره برداری با همکاری شرکت آب و جنوب شرق بدون معطلی نسبت به رفع مشکل و جلوگیری از هدررفت آب آشامیدنی اقدام کردند.

تنگسیری با اشاره به اینکه اداره آبفا اهتمام ویژه‌ای برای کاهش هدر رفت آب آشامیدنی دارد، ادامه داد: سرعت بخشیدن به رفع شکستگی‌ها و اصلاح شبکه‌های توزیع آب فرسوده از جمله برنامه‌های آبفا است، بنابراین از شهروندان خواهشمندیم در صورت مشاهده نشت آب، مراتب را به اداره اعلام کنند تا به نسبت به بررسی و رفع آن اقدام شود

سرپرست اداره آب و فاضلاب بندر امام خمینی در پایان از همکاری مدیر و کارکنان شرکت آب و جنوب شرق قدردانی کرد.