رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان پیرانشهر از دستگیری یک نفر شکارچی متخلف در داخل محدوده شهری خبر داد.
طه ایزان اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیطزیست شهرستان پیرانشهر در پی دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر فعالیت یک نفر شکارچی غیرمجاز کبوتر در داخل شهر، بلافاصله به محل اعزام شدند.
وی افزود: مأموران پس از شناسایی فرد متخلف، او را دستگیر و در بازرسی انجامشده، لاشه پنج قطعه کبوتر و یک قبضه تفنگ بادی را کشف و ضبط کردند.
ایزان با بیان اینکه پرونده این فرد برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است، تأکید کرد: مشارکت و همکاری شهروندان نقش مهمی در حفاظت از حیاتوحش دارد و از مردم درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه شکار و صید غیرمجاز یا موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند.