استاندار ایلام گفت: باید ضمن تامین به موقع کالاهای اساسی ، نظارت مستمر بر توزیع و عرضه کالاها در بازار باید در دستور کار مسئولان دستگاه های نظارتی قرار گیرد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در جلسه ستاد تنظیم بازار استان نقش اصناف و بازاریان را در مدیریت بازار بسیار مهم دانست و بر نظارت بیشتر ادرات صمت، کشاورزی و تعزیرات بر بازار و برخورد جدی با محتکران و گران فروشان تاکید کرد.

وی افزود: بازار باید توسط خود اصناف اداره شود و دولت نقش هماهنگ‌کننده را ایفا کند، نظارت مستمر و مؤثر با مشارکت تعزیرات، دستگاه‌های اجرایی، اصناف و بسیج اصناف از الزامات موفقیت این طرح است.

کرمی با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی شفاف به مردم، تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های متولی اقتصادی موظف‌اند بسته‌های حمایتی و تمهیدات تنظیم بازار را به‌طور دقیق برای مردم تشریح کنند، چراکه هرگونه ابهام می‌تواند موجب اختلال در تصمیم‌گیری بازار شود.

استاندار ایلام با اشاره به نزدیکی ماه مبارک رمضان و ایام پایانی سال، بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین کالا‌های اساسی از جمله گوشت، مرغ، آرد و نان تأکید کرد و یادآور شد: فرمانداران موظف‌اند به‌صورت روزانه وضعیت بازار را رصد کرده و تصمیمات لازم را در سریع‌ترین زمان ممکن اجرایی کنند.

استاندار ایلام همچنین ایجاد مراکز عرضه مستقیم کالا‌های اساسی در شهر‌ها و روستا‌ها را از راهکار‌های مهم کاهش نقش واسطه‌ها عنوان کرد و گفت: تأمین پایدار، توزیع به‌موقع و نظارت مؤثر سه رکن اصلی تنظیم بازار هستند.