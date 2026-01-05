به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،در این جلسه نماینده ولی فقیه در استان گفت :مهمترین مسئله برای فرزنداوری و جوانی جمعیت، تغییر نگاه جامعه به این موضوع است و هیئت‌های اندیشه ورز باید در کنار سایر موضوعات به این مسئله توجه ویژه داشته باشند.

حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی تاکید کرد: باید همه علل مربوط به کاهش جمعیت مورد توجه قرار گیرد.

استاندار کرمان هم گفت وضعیت استان در تامین زمین طرح جوانی جمعیت و اعطای تسهیلات ازدواج بهتر شده و به زودی زمین‌های بیشتری واگذار خواهد شد.

آقای طالبی از اجرای طرح جهادی در زمینه درمان ناباروری برای افزایش و جوانی جمعیت خبر داد و افزود همه دستگاه‌ها از جمله فرمانداری‌ها باید حداکثر حمایت و همکاری را در این طرح داشته باشند.