در جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی کرمان اعلام شد: وضع استان در تامین زمین طرح جوانی جمعیت بهبود پیدا کرده است.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،در این جلسه نماینده ولی فقیه در استان گفت :مهمترین مسئله برای فرزنداوری و جوانی جمعیت، تغییر نگاه جامعه به این موضوع است و هیئتهای اندیشه ورز باید در کنار سایر موضوعات به این مسئله توجه ویژه داشته باشند.
حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی تاکید کرد: باید همه علل مربوط به کاهش جمعیت مورد توجه قرار گیرد.
استاندار کرمان هم گفت وضعیت استان در تامین زمین طرح جوانی جمعیت و اعطای تسهیلات ازدواج بهتر شده و به زودی زمینهای بیشتری واگذار خواهد شد.
آقای طالبی از اجرای طرح جهادی در زمینه درمان ناباروری برای افزایش و جوانی جمعیت خبر داد و افزود همه دستگاهها از جمله فرمانداریها باید حداکثر حمایت و همکاری را در این طرح داشته باشند.