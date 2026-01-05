پخش زنده
با آغاز فصل سرما و کاهش دما، شاهد افزایش چشمگیر موارد ابتلا به بیماریهای فصلی، بهویژه آنفلوآنزا، در سراسر کشور هستیم. پزشکان بر لزوم رعایت اصول بهداشتی، واکسیناسیون بهموقع و پرهیز جدی از خوددرمانی به عنوان مهمترین عوامل کنترل این بیماری شایع تأکید میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، دکتر فاروق کریمی، پزشک عمومی، در این باره گفت:آنفلوآنزا، بیماری رایج فصل سرما است که متأسفانه این روزها بسیاری از افراد را درگیر کرده است وشاهد افزایش مبتلایان نسبت به قبل هستیم.
او به شهروندان توصیه کرد: در صورت مشاهده علائم این بیماری، از خوددرمانی پرهیز کرده و حتماً به پزشک مراجعه کنند تا تشخیص و درمان صحیح صورت گیرد.
در میان مردم نیز نگرانیهایی نسبت به شیوع این بیماری وجود دارد. یکی از شهروندان گفت: با شروع سرما، احتمال سرماخوردگی و آنفلوآنزا بالا میرود و سعی میکنیم بیشتر مراقب باشیم.
دکتر کریمی بر اهمیت رعایت نکات بهداشتی به عنوان مؤثرترین راه پیشگیری اشاره کرد و افزود: شستشوی مداوم دستها، پرهیز از حضور در تجمعات غیرضروری در زمان اوج بیماری، و استفاده از ماسک در صورت امکان، میتواند به طور قابل توجهی از انتقال ویروس جلوگیری کند.
این پزشک عمومی همچنین به گروههای پرخطر اشاره کرد و گفت: سالمندان، کودکان، زنان باردار و افرادی که دارای بیماریهای زمینهای مانند بیماریهای قلبی و ریوی هستند، بیش از سایرین در معرض ابتلا به عوارض شدیدتر آنفلوآنزا قرار دارند و لازم است مراقبتهای ویژهای از خود به عمل آورند.
واکسیناسیون بهموقع نیز به عنوان یکی از راههای مؤثر در کاهش شدت علائم و پیشگیری از عوارض بیماری، توسط پزشکان توصیه میشود.