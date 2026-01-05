

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در بیست و هفتمین جلسه شورای پدافند غیر عامل استان بر دو گانه سوز کردن نانوایی‌ها در استان تاکید کرد و گفت: در هر شهرستان حداقل ۳۰ درصد از نانوایی ها باید به صورت دو گانه سوز یا دارای موتور ژنراتور باشند تا در مواقع ضروری بتوان از آن بهره گرفت.

وی با اشاره به اینکه در استان ۳۳ درصد از نانوایی ها دو گانه سوز هستند خواستار پرداخت تسهیلات از سوی بنیاد علوی و اختصاص وام برای دو گانه سوز کردن نانوایی‌ها در استان شد.



در سال گذشته ۶۲ مجوز به مبلغ ۳۷ میلیارد تومان در حوزه‌های پدافند غیر عامل در استان و در ادارات هزینه شده است.