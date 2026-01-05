به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید شهریار گنجی در دیدار مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان با اشاره به اینکه تدوین سند زیست بوم برای رفع نیاز‌ها و مطالبات مردمی و تقویت هر آنچه که به پیشرفت استان کمک کند در دستور کار صدا و سیما قرار دارد، افزود: آمادگی های لازم برای برنامه سازی و اطلاع رسانی در سه حوزه صدا، سیما و خبر با هدف تقویت نهضت مدرسه سازی وجود دارد.

شهریار گنجی با تاکید بر اینکه هویت محوری و عدالت گستری در اولویت برنامه‌های سازمان صدا و سیما قرار دارد، عنوان کرد: این مهم در بحث توسعه عدالت آموزشی و کمک به بهبود کیفیت فضا‌های آموزشی استان نیز اجرا می‌شود.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هم با اشاره به اینکه در زمینه نهضت مدرسه سازی در استان قرار است ۲۱۵ طرح آموزشی در استان اجرا شود، گفت: اعتبار این تعداد طرح آموزشی ۳ هزار میلیارد تومان است که از محل‌های عدالت اموزشی، نفت و خیّران تامین می‌شود.

رضا حسینی نیک اضافه کرد: تا پایان امسال ۱۸۰ مدرسه افتتاح می‌شود و ۴۵ مدرسه دیگر نیز در سال‌های آینده به بهره برداری می‌رسد.

حسینی نیک با بیان اینکه عملیات ساخت ۱۸ مدرسه‌ی نیمه تمام در دستور کار قرار دارد، گفت: ۱۹ مدرسه نیازمند تخریب و بازسازی است و ۱۱۸ مدرسه سنگی هم باید جمع آوری شد.

حسینی نیک افزود: ۱۵۰ میلیارد تومان نیز برای تامین تجهیزات آموزشی هزینه شد.