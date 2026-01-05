پخش زنده
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب گلستان گفت :گلستان در روزهای اوج مصرف به ۵ هزار و ۹۰۰ لیتر بر ثانیه آب نیاز دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب گلستان با اعلام این خبر در نشست خبری گفت :در شرایط کنونی با تمام امکانات موجود ۴۷۰۰ لیتر بر ثانیه آب تامین میکنیم.
ابوالفضل رحیمی افزود: در حال حاضر به ۱۲۰۰ لیتر بر ثانیه به منابع آب نیاز داریم.
وی از آغاز مقدمات حفر ۱۰ حلقه چاه جدید خبر داد.
رحیمی با اشاره به تلفات ۱۸ درصدی شبکه توزیع آب استان آن را ۳ درصد بیشتر از میانگین کشور دانست و افزود: با نشت یابی ۳۰۰ کیلومتر از شبکه لولههای آب شهر گرگان از اتلاف ۳۵ لیتر بر ثانیه آب جلوگیری کردیم.
وی مطلوبیت کیفیت آب شهری استان را ۱۰۰ درصد و مطلوبیت کیفیت آب روستایی استان را بیش از ۹۸ درصد بیان کرد.