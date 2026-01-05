تامین ۴۷۰۰ لیتر بر ثانیه آب در گلستان

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب گلستان گفت :گلستان در روز‌های اوج مصرف به ۵ هزار و ۹۰۰ لیتر بر ثانیه آب نیاز دارد.