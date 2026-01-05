پخش زنده
نیکلاس مادورو رئیسجمهور ونزوئلا به همراه همسرش دو روز پس از ربوده شدن در نتیجه تجاوز نظامی آمریکا به کاراکاس، برای آنچه تفهیم اتهام خوانده شده است به دادگاه فدرال در جنوب منهتن منتقل شدند این اقدام همزمان با گسترش تهدیدهای ترامپ به فراتر از ونزوئلا صورت گرفته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ روزنامه نیویورکتایمز نوشت: مادورو و همسرش روز دوشنبه با تدابیر شدید امنیتی از یک بالگرد در مرکز منهتن پیاده و به ساختمان دادگاه فدرال منتقل شدند. بر اساس کیفرخواست علنی شده، این دو با اتهامهایی از جمله «نارکوتروریسم» و «توطئه برای واردات کوکائین» روبهرو هستند. بازداشت آنها نتیجه عملیات کماندویی آمریکا در کاراکاس در روز شنبه و پایان یک کارزار چندماهه دولت ترامپ برای کنار زدن رهبر ونزوئلا بوده است.
این گزارش افزود: طبق رویه قضایی، جلسه تفهیم اتهام ممکن است کوتاه باشد و انتظار میرود مادورو و همسرش اتهامات را رد کنند.
به نوشته نیویورکتایمز، قاضی احتمالاً دستور ادامه بازداشت آنها را صادر خواهد کرد و ممکن است بیش از یک سال طول بکشد تا پرونده به مرحله انتخاب هیئت منصفه برسد. این زوج هماکنون در بازداشتگاه فدرال متروپولیتن در بروکلین نگهداری میشوند.
در ادامه آمده است: در حالی که دلسی رودریگز رهبر موقت ونزوئلا از آمادگی برای همکاری با آمریکا در چارچوب یک «دستور کار مشترک» سخن گفته، ترامپ یکشنبه شب بار دیگر تأکید کرد که دولت او «کنترل مستقیم» ونزوئلا را در دست دارد. این موضع با اظهارات پیشین مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا که از تلاش برای وادار کردن دولت جدید کاراکاس به همکاری سخن گفته بود، در تضاد قرار دارد.
این روزنامه اضافه کرد: ترامپ همچنین تلویحاً از احتمال اقدام علیه کشورهای دیگری مانند کلمبیا و مکزیک و حتی منطقه نیمهخودمختار گرینلند سخن گفت و در پاسخ به پرسشی درباره عملیات احتمالی علیه کلمبیا اظهار داشت: «به نظر ایده خوبی میآید».
در واکنش، نخستوزیر دانمارک، کشوری عضو ناتو از ترامپ خواست «به تهدیدها پایان دهد»؛ آن هم پس از تکرار اظهارات رئیسجمهور آمریکا درباره نیاز واشنگتن به گرینلند.
نیویورکتایمز گزارش داده است که پس از اعتراض قانونگذاران دموکرات به بیاطلاعی از برنامههای آمریکا در قبال ونزوئلا، دولت ترامپ قرار است روز دوشنبه نشستی توجیهی برای رهبران کنگره برگزار کند. همچنین شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا تشکیل جلسه اضطراری خواهد داد.
این گزارش میافزاید: همزمان، دستکم ۱۶ نفتکش تحریمشده ونزوئلا طی دو روز گذشته تلاش کردهاند با خاموش کردن سیستمهای موقعیتیاب یا مخفیکردن مسیر خود، محاصره دریایی آمریکا بر صادرات انرژی این کشور را دور بزنند. ترامپ نیز آشکارا تمایل خود را برای گشودن ذخایر عظیم نفتی ونزوئلا به روی شرکتهای آمریکایی ابراز کرده؛ موضوعی که موجب رشد سهام شرکتهای بزرگ نفتی آمریکا در نخستین روز معاملاتی پس از برکناری مادورو شده است.
نیویورکتایمز در پایان تأکید میکند: انتقال مادورو به دادگاه منهتن، در کنار گسترش تهدیدهای واشنگتن و واکنشهای بینالمللی، نشان میدهد بحران ونزوئلا وارد مرحلهای تازه و پرتنش شده است، مرحلهای که پیامدهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی آن فراتر از مرزهای این کشور ارزیابی میشود.