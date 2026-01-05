معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان بر ضرورت وحدت روایت و پرهیز از چندصدایی میان مسئولان تاکید کرد و گفت: دستگاه‌های فرهنگی باید زمان‌شناسانه عمل کنند و با انسجام و حضور فعال در فضای مجازی و رسانه‌ای، نقشه دشمن را نقش بر آب کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سعید پورعلی در یکصد و چهلمین جلسه شورای فرهنگ عمومی لرستان با اشاره به شرایط اقتصادی اخیر و پیامدهای اجتماعی آن، بر ضرورت حضور فعال دستگاه‌های فرهنگی در آرامش‌بخشی به جامعه و تبیین سیاست‌های جدید تأکید کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با بیان اینکه پاسخ اعتراض گفت‌وگو، رسیدگی و بررسی است افزود: مرز اعتراض و اغتشاش کاملاً روشن است‌ اگر اعتراض به خشونت، تخریب اموال عمومی و حمله به مراکز نظم و امنیت منجر شود، دیگر در چارچوب اعتراض قرار نمی‌گیرد و باید با آن برخورد شود.

پورعلی با هشدار نسبت به تلاش دشمنان برای سوءاستفاده از فضای اعتراضات و تبدیل آن به اغتشاش، گفت: همواره دشمن در کمین است تا از فرصت‌ها بهره ببرد؛ بنابراین هوشیاری و انسجام ملی باید حفظ شود تا نقشه‌های شوم آنان نقش بر آب شود.

معاون استاندار لرستان افزود: امروز حفظ خدمات عمومی در حوزه انرژی، ارتباطات، بانکی، بهداشت و درمان و خدمات دولت اولویت اصلی ماست.

وی عملیات رسانه‌ای دشمنان را بخشی از این سناریو دانست و تأکید کرد: تزریق احساس بی‌پناهی به مردم و بزرگنمایی اختلالات، از اهداف رسانه‌ای دشمن است. رسانه‌های داخلی باید با تحلیل و گفت‌وگو با مردم، این نقشه را خنثی کنند.

پورعلی بر ضرورت وحدت روایت و پرهیز از چندصدایی میان مسئولان تأکید کرد و گفت: شورای فرهنگ عمومی نهادی امنیتی یا اقتصادی نیست، اما در شرایط اخیر وظایف سنگینی در حوزه تبیین، تحلیل و مدیریت فرهنگی بر عهده دارد.

معاون استاندار لرستان گفت: دستگاه‌های فرهنگی باید با مردم سخن بگویند، پیامدهای اجتماعی تصمیمات اقتصادی را بررسی کنند و در مسیر وحدت روایت حرکت کنند.

پورعلی با اشاره به آغاز سیاست‌های جدید دولت در سطح ملی گفت: این سیاست‌ها باید به درستی تبیین شوند بنابراین رسانه‌ها و مراجع فرهنگی باید با تحلیل و گفت‌وگو، جامعه را نسبت به اهداف و پیامدهای این سیاست‌ها آگاه سازند.