معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
ظرفیت بخش خصوصی در آذربایجان شرقی بسیار بالاست
معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی گفت:ظرفیت بخش خصوصی در آذربایجان شرقی بسیار بالاست و در این زمینه باید برنامه ریزی موثر و هدفمند انجام شود تا زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی استان بیش از پیش فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،طاهر روحی در جلسه کارگروه تسهیلات تبصره ۱۸ با اشاره به ظرفیتهای بالای استان آذربایجان شرقی در حوزههای مختلف اقتصادی بر لزوم تقویت دیپلماسی اقتصادی مرزی با کشورهای همسایه تاکید کرد و گفت:در حوزه دیپلماسی اقتصادی مرزی میتوان مراکز تجاری برای آذربایجان شرقی تاسیس کرد به ویژه در بخشهایی همچون صنعت فرش، صنایع دستی و گردشگری که استان از مزیتهای رقابتی بالایی برخوردار است.
وی افزود:با توجه به ظرفیتها و توانمندیهای موجود طرحهای توسعهای واحدهای صنعتی نیازمند تسهیلات با ارقام بالا هستند و این اعتبارات باید از سوی دستگاههای اجرایی از منابع ملی به صورت جدی مطالبه شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه توسعه استان نیازمند رویکردی موثر و واقع بینانه است گفت:در شرایط فعلی باید با سعه صدر به مشکلات سرمایهگذاران رسیدگی شود و موانع پیش روی آنان با رویکرد حمایتی برطرف شود.
وی بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی تاکید کرد و گفت:دستگاههای اجرایی باید با زیرمجموعههای خود جلسات هماهنگی منظم برگزار کنند تا خدمت رسانی بهتر و موثرتری به مردم بهویژه بنگاههای اقتصادی با نگاهی تسهیلگرایانه و حمایتی انجام شود.
روحی تصریح کرد:ارائه مشاورههای اصولی و صحیح میتواند سرمایه گذاران را در اتخاذ تصمیمات درست و اثربخش یاری کند.