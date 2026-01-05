به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نادریان‌زاده با بیان اینکه دستورالعمل ساماندهی اراضی تصرفی نیازمند ورود به مرحله اجرایی است، گفت: مقرر شده این طرح ابتدا به‌صورت پایلوت در یک شهرستان اجرا و پس از رفع نواقص، به کل استان تسری یابد.

وی با اشاره به فرآیند به‌روزرسانی دستورالعمل موجود افزود: نظرات تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط و حتی نهاد‌های نظارتی اخذ شده و پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌های آینده دستورالعملی جامع و مورد اجماع همه دستگاه‌ها تدوین شود. با این حال، تا زمان نهایی شدن آن، ابهاماتی در نحوه اجرای دستورالعمل فعلی وجود دارد که باید برای آن تدبیر شود.

نادریان زاده، ملاحظات اجرایی را یکی از چالش‌های اصلی دانست و تصریح کرد: در صورت عدم توجه به این ملاحظات، نه‌تنها مشکلات مردم حل نخواهد شد، بلکه ممکن است چند برابر شود. تشکیل کمیته‌ای تخصصی برای اجرای دستورالعمل، با حمایت کامل شهرستانی و استانی و اخذ مصوبات لازم از شورای حفظ حقوق بیت‌المال، می‌تواند راهگشا باشد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تأکید بر لزوم به‌رسمیت شناختن ابلاغیه‌های بنیاد مسکن گفت: این بنیاد در بسیاری از موارد می‌تواند از طریق همین ابلاغیه‌ها مشکلات مردم را حل کند، اما نبود پشتیبانی حقوقی و اجرایی کافی، بنیاد را در معرض اتهام تخطی از دستورالعمل‌ها قرار می‌دهد.

وی افزود: واگذاری اراضی نباید صرفاً در قالب پهنه‌های کلی انجام شود، بلکه لازم است وضعیت موجود، تصرفات، مالکیت‌ها و جزئیات هر پهنه به‌طور دقیق مشخص شود. همچنین شرایط متقاضیان از جمله واجد شرایط بودن، سابقه دریافت زمین، وضعیت فرم «ج»، و استفاده از سهمیه‌ها باید به‌صورت شفاف بررسی شود تا از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان یزد یکی دیگر از ملاحظات مهم را توان مالی مردم عنوان کرد و گفت: هرچند دستورالعمل اجازه اعمال تخفیف‌های قابل توجه را برای افراد واجد شرایط داده است، اما در عمل بسیاری از مردم توان پرداخت مبالغ کارشناسی‌شده را ندارند. این موضوع به‌ویژه در برخی شهرستان‌ها جدی‌تر است و نیازمند تصمیم‌گیری حمایتی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال است.

نادریان‌زاده با اشاره به سوابق مصوبات شورا در تعیین محدوده‌های زمانی و کاربری‌های مجاز تصرفات، خاطرنشان کرد: لازم است با مصوبات دقیق و شفاف، هم مسیر سوءاستفاده بسته شود و هم تکلیف بنیاد مسکن و مردم روشن باشد.

وی در پایان با بیان نمونه‌ای از پرونده‌های بلاتکلیف چندساله در استان، تأکید کرد: تأخیر در تصمیم‌گیری و اجرا، علاوه بر تحمیل هزینه و اتلاف وقت دستگاه‌ها، موجب نارضایتی و بدنامی بنیاد مسکن می‌شود. اتخاذ تدبیر واحد و حمایت عملی دستگاه‌ها می‌تواند هم حقوق بیت‌المال را حفظ کند و هم مشکلات مردم را به‌صورت ریشه‌ای حل‌وفصل کند.