به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در این عملیات پنج نفر از لیدرها که قصد داشتند با سوءاستفاده از گلایه های اقتصادی مردم، خیابان‌ها را به آشوب بکشند، دستگیر شدند.

ماموران انتظامی همچنین چهار نفر را که در حال شعارنویسی علیه نظام و مقدسات بودند، شناسایی دستگیر کردند.

در عملیات سوم پلیس، پنج نفر از عوامل آشوبگر که در حال ساخت و آماده‌سازی ابزارآلات تخریب بودند، به دام پلیس افتادند.

از این افراد تعدادی سلاح سرد، نارنجک دستی و کوکتل مولوتوف کشف و ضبط شد.

برخی از اغتشاشگران هم در پوشش نیروهای بسیج و فراجا اقدام به آشوب می کردند.



