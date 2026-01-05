چهارمین روز بیست‌ونهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور والیبال نشسته جانبازان و توان‌یابان به میزبانی قم پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سرمربی تیم ملی والیبال نشسته، گفت:مسابقات قهرمانی کشور والیبال نشسته از یازدهم تا هفدهم دی با حضور ۲۴ تیم از سراسر کشور در حال برگزاری است و یکی از مهم‌ترین رویداد‌های ملی در حوزه ورزش جانبازان و توان‌یابان محسوب می‌شود.

محمد رحیمی، افزود:هدف اصلی از برگزاری این رقابت‌ها، شناسایی و پرورش استعداد‌های برتر والیبال نشسته و تقویت پشتوانه تیم ملی است و بر اساس آیین‌نامه انجمن والیبال نشسته، تمامی تیم‌ها ملزم به استفاده از چهار بازیکن جوان در ترکیب خود هستند تا مسیر رشد و آماده‌سازی بازیکنان برای مسابقات بین‌المللی هموار شود.

رحیمی گفت: تیم ملی ایران سال بعد در مسابقات آسیایی والیبال نشسته در ژاپن حضور خواهد داشت و این رقابت‌های داخلی نقش مهمی در انتخاب افراد برتر و آماده‌سازی تیم‌ها ایفا می‌کند.