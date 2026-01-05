پخش زنده
معاون دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی از وضعیت اجتماعی زنان افغان از کشورهای جهان خواست در برابر نقض حقوق زنان چشم پوشی نکنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ امینه محمد امروز در پیامی از طریق ایکس نوشت: میلیونها زن و دختر در افغانستان با محدودیتهای شدید بر حقوق اساسی خود از جمله آموزش، کار، امنیت و آزادی رفت و آمد روبه رو هستند.
وی افزود: جهان نباید در برابر این نقضها چشمپوشی کند. حقوق زنان در همهجا حقوق بشر است.
حکومت افغانستان در سال ۲۰۲۱ میلادی آموزش دختران بالاتر از کلاس ششم را تعلیق و محدودیتهایی بر کار زنان وضع کرد.
مقامهای حکومت افغانستان این محدودیتها را در چارچوب شریعت دانسته و آن را موضوع داخلی افغانستان عنوان کردهاند.
مسئله زنان و دختران و موضوعات مرتبط با حقوق بشر از مهمترین موارد اختلاف برانگیز میان افغانستان و جامعه جهانی است.
قبل از این سازمان ملل متحد نیز لغو محدودیتهای وضع شده بر فعالیت کارمندان زن این سازمان را خواستار شده بود.