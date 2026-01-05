به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ امینه محمد امروز در پیامی از طریق ایکس نوشت: میلیون‌ها زن و دختر در افغانستان با محدودیت‌های شدید بر حقوق اساسی خود از جمله آموزش، کار، امنیت و آزادی رفت و آمد روبه رو هستند.

وی افزود: جهان نباید در برابر این نقض‌ها چشم‌پوشی کند. حقوق زنان در همه‌جا حقوق بشر است.

حکومت افغانستان در سال ۲۰۲۱ میلادی آموزش دختران بالاتر از کلاس ششم را تعلیق و محدودیت‌هایی بر کار زنان وضع کرد.

مقام‌های حکومت افغانستان این محدودیت‌ها را در چارچوب شریعت دانسته و آن را موضوع داخلی افغانستان عنوان کرده‌اند.

مسئله زنان و دختران و موضوعات مرتبط با حقوق بشر از مهمترین موارد اختلاف برانگیز میان افغانستان و جامعه جهانی است.

قبل از این سازمان ملل متحد نیز لغو محدودیت‌های وضع شده بر فعالیت کارمندان زن این سازمان را خواستار شده بود.