مراقب سوءاستفاده دشمنان باشیم؛
دفاع از اعتراض معیشتی و اقتصادی مردم
معاون سیاسی، امنیتی استانداری ایلام گفت: اعتراض معیشتی و اقتصادی حق مردم است، اما صف اعتراض از اغتشاش جداست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «تاجالدین صالحیان» معاون سیاسی،امنیتی استانداری ایلام، در نشست هماهنگی بزرگداشت چهلوهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با اشاره به ناآرامی های چند روز اخیر کشور اظهار داشت: دشمن همواره بهدنبال نفوذ و ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان است، مردم فهیم بویژه جوانان عزیز مراقب باشند که خدای نکرده دشمن در صفوف مستحکم انها رخنه نکند.
معاون سیاسی،امنیتی استانداری ایلام گفت: ما شنونده مطالبات بهحق مردم هستیم، اما اگر عده ای بخواهند امنیت و آرامش جامعه را بر هم بزنند، چه بخواهند چه نخواهند در زمین دشمن بازی میکنند و قطعا این رفتار قابل قبول نیست و در این بین حاکمیت و دولت موظف به حفاظت از جان و مال مردم و بیتالمال هست و قطعا با هر ناامنی و به خطر افتادن امنیت و آرامش مردم مقابله خواهد شد.
صالحیان عنوان کرد: دهه فجر نماد پیروزی ملت ایران و فرصتی ارزشمند برای بازخوانی اهداف انقلاب اسلامی، تقویت وحدت ملی، افزایش نشاط اجتماعی و مقابله با جنگ نرم رسانهای دشمن است.
وی اعلام کرد: برگزاری باشکوه مراسم دهه فجر، زمینهای برای تبیین دستاوردهای چند دهه گذشته نظام جمهوری اسلامی و ارزیابی عملکرد مسئولان، متناسب با امکانات و ظرفیتهای موجود، فراهم میکند و باید جشنهایی در شأن انقلاب اسلامی برگزار شود.
معاون سیاسی، امنیتی استانداری ایلام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقهای گفت: مقاومت در منطقه خاورمیانه موضوعی ریشهدار و مربوط به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است، جمهوری اسلامی ایران بهعنوان قلب خاورمیانه، نسبت به تحولات این منطقه بیتفاوت نیست و مقابله ایران با رژیم صهیونیستی کاملاً منطقی و بر اساس منافع ملی و نظریههای پذیرفتهشده روابط بینالملل است.
وی با تأکید بر نقش شهید حاج قاسم سلیمانی نیز عنوان کرد: شهید سلیمانی نماد قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران است که توانست محور مقاومت را در منطقه سازماندهی کند قدرت نظامی و نفوذ منطقهای ایران اسلامی، مرهون ایستادگی، هوشمندی و مجاهدتهای این شهید بزرگوار است.
صالحیان در پایان با اشاره به تجربه های گذشته از جمله مقابله با طالبان در افغانستان و اشغال عراق که علیرغم همکاری ایران، اما ما را جزو محور شرارت و خارج از ترتیبات منطقه ای قرار دادند عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران در برجام نیز به تعهدات خود پایبند بود، اما این دولت آمریکا بود که توافقها را نقض کرد و تجربه نشان داده سازگاری با آمریکا هیچگاه به سود ملت ایران نبوده است.